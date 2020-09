Berrettini vince il derby con Travaglia | è ai quarti degli Internazionali

ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ?????? Matteo #Berrettini vince 7-6 7-6 il derby italiano contro Travaglia, a cui sono fatali i due tiebreak. Berrettini app… - andrea_pecchia : #Berrettini vince il derby con #Travaglia e vola ai quarti agli #Internazionali di #Roma. #IBI20 #SkyTennis #ATP ?? #18settembre - attipensa : #Berrettini, 23 anni, n.8 del mondo, che gioca male e vince di misura su Travaglia, trova tutte le attenuanti.… - paoloangeloRF : #ibi20 #Berrettini vince il derby contro #Travaglia in due set “ha vinto il più forte, ora #ruud o #coric, occasion… - toMMilanello : ?????? Matteo #Berrettini vince 7-6 7-6 il derby italiano contro Travaglia, a cui sono fatali i due tiebreak. Berretti… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini vince

Corriere dello Sport

Grandi emozioni ma in chiaroscuro dall’intenso venerdì mattina degli Internazionali d’Italia 2020 a Roma. Davvero palpitante il derby italiano fra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, con un doppio ...La speranza c’era, ma pochi probabilmente credevano in un back to back di Lorenzo Musetti nel giro di 48 ore. Lo scetticismo italiota rimbalza in ogni angolo del globo, questo è risaputo ai più, ma in ...11:54 – Primo set in favore di Jannik Sinner: 6-4 per l’azzurro in 45 minuti. 5-5 tra Berrettini e Travaglia 11:43 – Un break di vantaggio per Sinner contro Dimitrov: 4-3 e servizio Jannik. 4-3 anche ...