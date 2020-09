Berrettini-Ruud in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nei quarti di finale degliBNL d’Italia 2020 Matteo, dopo aver vinto il derby tutto italiano con Stefano Travaglia, affronterà il norvegese Casper, giustiziere di Marin Cilic e già sconfitto dal romano circa dieci giorni fa agli US Open 2020. Il match andrà in scena nella giornata di domani, sabato 19 settembre alle ore 12:00 sul campo Pietrangeli contelevisiva proposta intv su Sky Sport (201 o 204) e livesulla piattaforma di Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro.