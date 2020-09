Avezzano Città che Legge, il riconoscimento dal Mibact (Di venerdì 18 settembre 2020) ... Lectura Dantis Magistralis, sei giornate in cerca d'autore, di eroi pirati e marinai, il cantastorie, momenti letterari, nati per Leggere: progetto territoriale "leggimi che ti leggo", sentieri di ... Leggi su ilcapoluogo (Di venerdì 18 settembre 2020) ... Lectura Dantis Magistralis, sei giornate in cerca d'autore, di eroi pirati e marinai, il cantastorie, momenti letterari, nati perre: progetto territoriale "leggimi che ti leggo", sentieri di ...

espressione24 : AVEZZANO - forse non tutti sanno che Avezzano ospita The Factory, una società di produzione cinematografica fondata… - Il_Centro : #Abruzzo #17settembre #giovedi #Bologna #LAquila #Avezzano 'La piazza della mia città', in sala il nuovo film dell'… - abruzzoweb : ELEZIONI AVEZZANO: PESTILLI (FDI), “LICEO MUSICALE SARA’ UNA CERTEZZA PER LA CITTA'” -

Ultime Notizie dalla rete : Avezzano Città Bussi, Solvay in Commissione. Il Presidente Blasioli: “Da Solvay la conferma che dal 2018 al 2020 le misure di prevenzione delle discariche 2A e 2B non hanno funzionato” HG news