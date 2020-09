Alta Velocità, dalla BEI 2 miliardi per Napoli-Bari (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Sostenere i progetti ferroviari nel segno di una mobilità sempre più sostenibile.Segnale forte della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che ha varato un maxi piano da 12,6 miliardi di euro per una serie di interventi nei settori dei trasporti, dell’energia pulita e dello sviluppo urbano per gestire la ripresa post pandemia. Nel piano il finanziamento più consistente, da 2 miliardi,è destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocià tra Napoli e Bari. Si tratta della più importante operazione approvata dalla Bei per un singolo progetto. Il finanziamento è stato concesso a fronte di un costo totale dell’opera – il cui completamento è previsto per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Sostenere i progetti ferroviari nel segno di una mobilità sempre più sostenibile.Segnale forte della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che ha varato un maxi piano da 12,6di euro per una serie di interventi nei settori dei trasporti, dell’energia pulita e dello sviluppo urbano per gestire la ripresa post pandemia. Nel piano il finanziamento più consistente, da 2,è destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria adVelocià tra. Si tratta della più importante operazione approvataBei per un singolo progetto. Il finanziamento è stato concesso a fronte di un costo totale dell’opera – il cui completamento è previsto per ...

Ettore_Rosato : Investire in infrastrutture per rilanciare l’Italia,specialmente il sud. La BEI ha confermato un finanziamento da 2… - Fontana3Lorenzo : La scure del governo e del comitato tecnico scientifico, si abbatte sulle società che concorrono nell'alta velocità… - raffaellapaita : «Agganciare #Genova all’alta velocità grazie ai fondi europei e a un progetto che consente di diminuire i tempi di… - areapsy : ? aLta VeLocità ? ( be' , paroLa composta ) - cozzolino62 : Dalla @EIB 2 miliardi per raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta velocità tra Napoli e #Bari. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta Velocità Treni alta velocità, la Francia sfida Trenitalia con la tratta Parigi-Lione Corriere della Sera