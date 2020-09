Topking581 : A Marsiglia reparti di terapia intensiva quasi pieni - Letto su @ilmanifesto - gianlucac1 : @impaziente0 @roccomanconi @ThManfredi @crosswords no mi scusi ...intendevo..dati gli articoli di giornale che si v… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia reparti

Il Manifesto

Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in Europa, il continente al centro della «seconda ondata» del coronavirus, che inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche ...Marsiglia. Un sequestro da 20 chili di hashish, messo in atto nel Var dalla gendarmeria nazionale ad inizio 2019, ha dato il via alla controparte francese dell’operazione “Ponente Forever”. A spiegarl ...Oms: “Pandemia solo all’inizio”. Trump ribadisce: “Non ho minimizzato, vaccino possibile tra 3-4 settimane”. In Francia chiuse 81 scuole. Nel mondo più di 935mila morti. In Europa continua l’allerta: ...