Van Gogh colorista arbitrario

In una lettera da Arles al fratello Theo, il 5 maggio 1888, Vincent Van Gogh si dice convinto che «il pittore dell'avvenire è un colorista come non ce n'è stato ancora uno». Il successivo 11 agosto gli scrive: «mi servo del colore più arbitrariamente per esprimermi fortemente», e aggiunge: «vorrei fare il ritratto di un amico artista, che sogna i grandi sogni, che lavora come l'usignolo canta, perché è questa la sua natura. Quest'uomo dovrebbe essere biondo. E vorrei mettere …

In una lettera da Arles al fratello Theo, il 5 maggio 1888, Vincent Van Gogh si dice convinto che «il pittore dell’avvenire è un colorista come non ce n’è stato ancora uno». Il successivo 11 agosto ...

Vincent Cassel è Paul Gauguin nel film sulla vita del pittore diretto da Eduard Deluc

Tra gli artisti più conosciuti, apprezzati e amati per il suo estro e la sensibilità c'è Paul Gauguin, il maestro del post-Impressionismo che è stato il soggetto di molti film in cui si è cercato di r ...

