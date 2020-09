Uomini e Donne: Ludovica Valli è in dolce attesa, il particolare annuncio sui social (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex tronista ha annunciato di aspettare un bambino. Ecco il video che ha pubblicato insieme al compagno Uomini e Donne: Ludovica Valli è incinta Abbiamo conosciuto Ludovica Valli quando era appena diciottenne e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne in cui è stata scelta come tronista. Nel suo percorso ha conosciuto Manuel Vallicella e Fabio Ferrara e lei è stata rapita sin da subito dal secondo tanto che poi l’ha scelto. La loro storia. però, è durata molto poco. Già all’interno dello studio si era capito che i loro caratteri insieme non andavano d’accordo. Ad ogni modo, Ludovica è diventata un’influencer molto seguita sui ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex tronista ha annunciato di aspettare un bambino. Ecco il video che ha pubblicato insieme al compagnoè incinta Abbiamo conosciutoquando era appena diciottenne e ha deciso di partecipare ain cui è stata scelta come tronista. Nel suo percorso ha conosciuto Manuelcella e Fabio Ferrara e lei è stata rapita sin da subito dal secondo tanto che poi l’ha scelto. La loro storia. però, è durata molto poco. Già all’interno dello studio si era capito che i loro caratteri insieme non andavano d’accordo. Ad ogni modo,è diventata un’influencer molto seguita sui ...

