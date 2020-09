Temptation Island, il paradossale falò di confronto tra Sofia e Amedeo (è successo davvero) (Di giovedì 17 settembre 2020) Avete mai assistito a un qualcosa che vi aliena dalla realtà al punto da chiedere di darvi un pizzicotto al braccio o versarvi un bicchiere d’acqua sulla fronte? Senza arrivare magari a questi livelli, nella puntata di ieri (qui le info sulla replica) di Temptation Island è accaduto un episodio che ci ha quasi portati a chiedere l’aiuto da casa o del pubblico in studio (che poi, ne vogliamo parlare anche di questo un giorno?). I protagonisti sono loro, Sofia e Amedeo. Ve li ricordate? Sì, perché in effetti non è che fossero stati troppo appariscenti fino a quando la ragazza ha chiesto alla Marcuzzi il falò di confronto anticipato dopo 48 ore (toh, 72?) dal loro arrivo. All’inizio erano pressapoco così. L’antefatto Onestamente ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) Avete mai assistito a un qualcosa che vi aliena dalla realtà al punto da chiedere di darvi un pizzicotto al braccio o versarvi un bicchiere d’acqua sulla fronte? Senza arrivare magari a questi livelli, nella puntata di ieri (qui le info sulla replica) diè accaduto un episodio che ci ha quasi portati a chiedere l’aiuto da casa o del pubblico in studio (che poi, ne vogliamo parlare anche di questo un giorno?). I protagonisti sono loro,. Ve li ricordate? Sì, perché in effetti non è che fossero stati troppo appariscenti fino a quando la ragazza ha chiesto alla Marcuzzi il falò dianticipato dopo 48 ore (toh, 72?) dal loro arrivo. All’inizio erano pressapoco così. L’antefatto Onestamente ...

