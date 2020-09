Spezia, un positivo al Covid. Ma la squadra scende comunque in campo (Di giovedì 17 settembre 2020) LA Spezia - Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia , squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati . Il giocatore, acquistato nei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) LA- Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori delloche ieri ha registrato un caso di positività al-19 tra i suoi tesserati . Il giocatore, acquistato nei ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia, nonostante caso covid allenamento regolare Il giocatore positivo non è stato a contatto con la squadra - sportli26181512 : #Spezia, un positivo al Covid. Ma la squadra scende comunque in campo: Il calciatore, neo acquisto, non è mai stato… - TuttoFanta : ?? #SPEZIA: è stato trovato positivo al #Covid19 uno dei nuovi acquisti dei liguri. Il giocatore è asintomatico e gi… - BabboleoNews : Un calciatore dello #Spezia è risultato positivo al #coronavirus. Lo ha reso noto il club. Il giocatore positivo è… - hraenig : RT @Ruffino_Lorenzo: Oggi a La Spezia altri 91 casi. 1 persona ogni 131 abitanti è in quarantena o perché positiva o perché è stata a conta… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia positivo Serie A, giocatore dello Spezia positivo al Covid LA NAZIONE Spezia, nonostante caso covid allenamento regolare

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia, squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati. Il giocatore, ...

SPEZIA - Nonostante un caso covid, allenamento regolare

Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia, squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati. Il giocatore, acquistato nei giorni scorsi ...

Zingaretti esclude patti con Conte e dà appuntamento a dopo le Regionali

AGI - Attorno a Zingaretti si affastellano scenari post elettorali, si preconizza ora la fine ora il rafforzamento del governo, la messa in discussione della sua leadership. Dal Nazareno, invece, il m ...

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia, squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati. Il giocatore, ...Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia, squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati. Il giocatore, acquistato nei giorni scorsi ...AGI - Attorno a Zingaretti si affastellano scenari post elettorali, si preconizza ora la fine ora il rafforzamento del governo, la messa in discussione della sua leadership. Dal Nazareno, invece, il m ...