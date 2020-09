Scuola, ancora caos docenti e supplenti Cgil: errori che ricadranno sugli istituti (Di giovedì 17 settembre 2020) Bernardini, Flc-Cgil di Bergamo: «Sarebbero necessarie direttive semplificatorie, ma dall’amministrazione centrale nessun aiuto per sveltire le procedure». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 settembre 2020) Bernardini, Flc-di Bergamo: «Sarebbero necessarie direttive semplificatorie, ma dall’amministrazione centrale nessun aiuto per sveltire le procedure».

GrimoldiPaolo : #Scuola. Migliaia di banchi, scrivanie, armadi, materiali scolastici, gettati come rifiuti, accatastati nei cortili… - lauraboldrini : «Tornare in classe e rivederci è stato bello», mi ha detto mio nipote appena uscito da scuola. Tanti ragazzi e ra… - Agenzia_Ansa : Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi… - PietroLodi4 : @optimasi88 @OGiannino @poliziadistato @franmant Ancora..sono passati quasi 20 anni. Quello è stato 'eccesso di Vi… - davideagazzi : RT @CasaNetural: 2 giorni e abbiamo raccolto più di 1000€, un traguardo incredibile che ci fa capire che la #ScuoladeiSaperidiComunità dive… -