Ricetta poke cake | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una base soffice e profumata, il tutto sormontato da panna montata, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la, una torta che fa gola solo a guardarla. Ciò che rende questo dolce molto speciale è la tecnica che si utilizza per farcirlo: basterà bucare con il manico di un mestolo di legno la base cotta per ricavare dei piccoli fori da riempire con golose creme.per uno stampo 20×20 Zucchero di canna 180 g Uova a temperatura ambiente (circa 2 medie) 110 g Farina 00 280 g Latte intero a temperatura ambiente 150 g Yogurt bianco naturale non zuccherato 125 g Burro fuso 100 g Baccello di vaniglia ½ Sale fino 1 pizzico Lievito in polvere per dolci 16 g Per la ganache: Cioccolato al latte 150 ...