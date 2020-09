Requisiti e modalità per ottenere il bonus auto 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Con il Decreto Agosto, il Governo ha introdotto incentivi per l’acquisto di veicoli privati con emissioni ridotte di CO2 in sostituzione del parco auto esistente. Questi ecobonus hanno l’obiettivo di rilanciare il mercato automobilistico in calo durante il lockdown e allo stesso tempo di ridurre l’inquinamento di polveri sottili. L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (v. testo della Gazzetta Ufficiale) aggiorna l’articolo 44 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, poi convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020. Qui vengono indicati l’importo del fondo stanziato dal Governo, le modalità e le tabelle aggiornate dei contributi per ogni fascia di emissioni di CO2. Chi ha diritto al bonus ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Con il Decreto Agosto, il Governo ha introdotto incentivi per l’acquisto di veicoli privati con emissioni ridotte di CO2 in sostituzione del parcoesistente. Questi ecohanno l’obiettivo di rilanciare il mercatomobilistico in calo durante il lockdown e allo stesso tempo di ridurre l’inquinamento di polveri sottili. L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto(v. testo della Gazzetta Ufficiale) aggiorna l’articolo 44 del Decreto Legge 34 del 19 maggio, poi convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio. Qui vengono indicati l’importo del fondo stanziato dal Governo, le modalità e le tabelle aggiornate dei contributi per ogni fascia di emissioni di CO2. Chi ha diritto al...

