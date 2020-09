Regionali, “Più Campania in Europa”: “Nostro candidato impresentabile? Insulto a ragionevolezza” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della lista “Più Campania in Europa” che commenta la vicenda relativa alla lista degli “Impresentabili”. Di seguito il testo: “La vicenda giudiziaria che riguarda il nostro candidato Michele Langella, consigliere comunale di Torre del Greco, incluso nell’elenco dei cosiddetti “impresentabili”, è un Insulto alle istituzioni e alla ragionevolezza. Langella – all’epoca 27enne – ricevette sulla propria PostePay un versamento di 3mila euro, provenienti da una vincita online, da parte di suo amico, che aveva chiesto a Langella di poter accreditare la vincita sul suo conto, per mancanza di un proprio strumento finanziario. Langella, completamente in buona fede, acconsentì alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della lista “Piùin Europa” che commenta la vicenda relativa alla lista degli “Impresentabili”. Di seguito il testo: “La vicenda giudiziaria che riguarda il nostroMichele Langella, consigliere comunale di Torre del Greco, incluso nell’elenco dei cosiddetti “impresentabili”, è unalle istituzioni e alla ragionevolezza. Langella – all’epoca 27enne – ricevette sulla propria PostePay un versamento di 3mila euro, provenienti da una vincita online, da parte di suo amico, che aveva chiesto a Langella di poter accreditare la vincita sul suo conto, per mancanza di un proprio strumento finanziario. Langella, completamente in buona fede, acconsentì alla ...

