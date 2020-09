Non è la prima volta (Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 38 di «Vanity Fair», in edicola fino al 22 settembre. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 38 di «Vanity Fair», in edicola fino al 22 settembre.

GassmanGassmann : Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri ,che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza,… - CarloCalenda : Se contemporaneamente non si metterà una carbon boarder tax per rendere più costosi i prodotti fatti in Cina e altr… - ivanscalfarotto : Toh. Perquisizioni e sequestri di prima mattina a cittadini incensurati e nemmeno indagati erano illegittimi. Nel… - lupo77777777 : “Quanto è inutile sedersi a #scrivere se non si è prima stati in piedi a vivere!” #Thoreau - PonytaEle : RT @UrizenPlayer22: @claudio_2022 @PonytaEle Forse, ma non bisogna avere paura. Per prima cosa, votare NO. Subito dopo, limitare al minimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non prima Coronavirus, Cdc Usa: "Vaccino di massa disponibile non prima di metà 2021" TGCOM Stato dell'Unione: cos'ha detto Ursula von der Leyen al Parlamento UE

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interviene al Parlamento Europeo con il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Dall'Unione della sanità al salario minimo, dall'incremento d ...

Gli allenatori senza panchina nella stagione 2020/2021

Allenatori e panchina. Un binomio indissolubile, ma che vive anche di «pause di riflessione». I maestri di calcio, si sa, sono sempre precari, basta qualche risultato negativo e, visto che non si poss ...

Nel nome dei signori

Non è colpa sua. Voglio dire: non è colpa di Lele. Specifico: non è colpa di Lele, candidato leghista in quel di Valenza Po. Per capirci: non è colpa di Lele, 19 anni, candidato leghista a Valenza Po, ...

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interviene al Parlamento Europeo con il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Dall'Unione della sanità al salario minimo, dall'incremento d ...Allenatori e panchina. Un binomio indissolubile, ma che vive anche di «pause di riflessione». I maestri di calcio, si sa, sono sempre precari, basta qualche risultato negativo e, visto che non si poss ...Non è colpa sua. Voglio dire: non è colpa di Lele. Specifico: non è colpa di Lele, candidato leghista in quel di Valenza Po. Per capirci: non è colpa di Lele, 19 anni, candidato leghista a Valenza Po, ...