Napoli, sospeso medico del Pascale: è accusato di violenze sessuali su due pazienti (Di giovedì 17 settembre 2020) Napoli, sospeso medico: è accusato di violenze sessuali su due pazienti Un medico dell’istituto nazionale per la cura dei Tumori Pascale di Napoli, Raffaele Tortoriello, è stato sospeso per un anno dalla sua professione perché accusato di molestie sessuali ai danni di due pazienti. L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Arenella e dalla squadra mobile, è partita dopo una denuncia. Tortoriello, specialista senologo, è responsabile del day hospital senologico. Viene considerato un professionista molto stimato, a Napoli e non solo. Adesso dovrà difendersi in sede di ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020): èdisu dueUndell’istituto nazionale per la cura dei Tumoridi, Raffaele Tortoriello, è statoper un anno dalla sua professione perchédi molestieai danni di due. L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Arenella e dalla squadra mobile, è partita dopo una denuncia. Tortoriello, specialista senologo, è responsabile del day hospital senologico. Viene considerato un professionista molto stimato, ae non solo. Adesso dovrà difendersi in sede di ...

