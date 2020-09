Moto2: Pasini torna a Misano per sostituire Martin (Di giovedì 17 settembre 2020) Mattia Pasini torna in Moto2 per sostituire Jorge Martin, ancora positivo al Covid-19. Per la seconda tappa al Misano World Circuit, il team Ajo KTM Red Bull si affida a Mattina Pasini, pronto a ritornare nel suo circuito di casa per il GP dell’Emilia Romagna. Mattia Pasini torna a calcare la scena del Mondiale Moto2. Ancora positivo al Coronavirus, Jorge Martin dovrà rinunciare al GP dell’Emilia Romagna. A sostituirlo sarà il pilota di “casa” Pasini. – Photo Credit: Pagina Facebook Mattia PasiniAncora positivo al Covid-19, Jorge Martin è costretto a saltare anche la seconda tappa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) MattiainperJorge, ancora positivo al Covid-19. Per la seconda tappa alWorld Circuit, il team Ajo KTM Red Bull si affida a Mattina, pronto a rire nel suo circuito di casa per il GP dell’Emilia Romagna. Mattiaa calcare la scena del Mondiale. Ancora positivo al Coronavirus, Jorgedovrà rinunciare al GP dell’Emilia Romagna. A sostituirlo sarà il pilota di “casa”. – Photo Credit: Pagina Facebook MattiaAncora positivo al Covid-19, Jorgeè costretto a saltare anche la seconda tappa di ...

