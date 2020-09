Milik apre alla Roma, ora la Juve è più vicina a Dzeko: i dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il sì definitivo di Milik alla Roma e il trasferimento di Dzeko alla Juve Giornata importante per il nuovo centravanti della Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirlo potrà avere una risposta definitiva su Edin Dzeko, il preferito da sempre. Il tecnico intravede l’ammorbidimento del rigido Milik, finora non proprio entusiasta all’idea di vestirsi di giallorosso ma con idee in costante evoluzione. Nel mentre Pirlo tende pure un orecchio verso Perugia: l’italianizzazione del Pistolero Suarez passa pur sempre da lì, con conseguenze imprevedibili. Tutto ruota intorno a Milik. Se il polacco darà il suo sì definitivo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il sì definitivo die il trasferimento diGiornata importante per il nuovo centravanti della. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirlo potrà avere una risposta definitiva su Edin, il preferito da sempre. Il tecnico intravede l’ammorbidimento del rigido, finora non proprio entusiasta all’idea di vestirsi di giallorosso ma con idee in costante evoluzione. Nel mentre Pirlo tende pure un orecchio verso Perugia: l’italianizzazione del Pistolero Suarez passa pur sempre da lì, con conseguenze imprevedibili. Tutto ruota intorno a. Se il polacco darà il suo sì definitivo ...

Gazzetta_it : #Milik apre alla Roma. E la Juve osserva interessata - sportli26181512 : Pirlo, c’è aria di Dzeko: con Milik verso la Roma, Edin più vicino alla Juve: Pirlo, c’è aria di Dzeko: con Milik v… - phierpez : Sportitalia - Milik apre definitivamente alla Roma! Strada in discesa, in giallorosso guadagnerà il doppio… - infoitsport : Sportitalia - Milik apre definitivamente alla Roma! Strada in discesa, in giallorosso guadagnerà il doppio - infoitsport : Milik apre alla Roma. E la Juve osserva interessata -