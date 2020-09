Mastella: “Possibile intesa Pd-Civico22? Sembra una barzelletta” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha risposto con una nota all’ammiccamento tra la lista Civico22 e gli esponenti del Pd in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Di seguito il testo: “Si resta sbigottiti a prendere visione delle prese di posizione del Pd e di alcuni suoi esponenti che, solo ieri, avevano lanciato ogni tipo di accusa alle liste civiche che sostengono il Presidente De Luca: la stragrande maggioranza delle 14 a supporto della candidatura del Governatore uscente”. A dichiararlo in una nota è Clemente Mastella, leader della lista “Noi Campani”. Oggi, invece, a meno di 24 ore da quella presa di posizione, attraverso le voci dei suoi candidati e della segretaria cittadina plaudono a possibili intese con liste ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clementeha risposto con una nota all’ammiccamento tra la listae gli esponenti del Pd in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Di seguito il testo: “Si resta sbigottiti a prendere visione delle prese di posizione del Pd e di alcuni suoi esponenti che, solo ieri, avevano lanciato ogni tipo di accusa alle liste civiche che sostengono il Presidente De Luca: la stragrande maggioranza delle 14 a supporto della candidatura del Governatore uscente”. A dichiararlo in una nota è Clemente, leader della lista “Noi Campani”. Oggi, invece, a meno di 24 ore da quella presa di posizione, attraverso le voci dei suoi candidati e della segretaria cittadina plaudono a possibili intese con liste ...

Mario_Giagnori : @PasqualeAbbati2 @fabio_sona @CarloCalenda Il percorso di Calenda è di Azione a me non piace, ma in politica tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella “Possibile Cossiga, Cirino Pomicino: "Statista con visione premonitrice del futuro" Affaritaliani.it