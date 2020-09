Luca Argentero, si riparte con “Doc – nelle tue mani”: la serie in Spagna e Portogallo (Di giovedì 17 settembre 2020) C’è grande attesa da parte del pubblico italiano per il seguito di “Doc – nelle tue mani” che ripartirà a breve in Italia dopo lo stop dettato dal lockdown, che ne ha impedito le riprese. Intanto ieri la serie è stata trasmessa in Spagna su AXN, ed in Portogallo è già alla seconda settimana di programmazione. Ad annunciarlo sul profilo Instagram è proprio l’attore protagonista Luca Argentero che interpreta il dottor Fanti nella fiction, che attinge da una storia vera. View this post on Instagram ¡¡¡VAMOS ESPANA!!! “¿Te imaginas perder los recuerdos de tus últimos 12 años de vida? Es lo que le ocurre al Dr. Andrea Fanti. Ahora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 settembre 2020) C’è grande attesa da parte del pubblico italiano per il seguito di “Doc –tue mani” che ripartirà a breve in Italia dopo lo stop dettato dal lockdown, che ne ha impedito le riprese. Intanto ieri laè stata trasmessa insu AXN, ed inè già alla seconda settimana di programmazione. Ad annunciarlo sul profilo Instagram è proprio l’attore protagonistache interpreta il dottor Fanti nella fiction, che attinge da una storia vera. View this post on Instagram ¡¡¡VAMOS ESPANA!!! “¿Te imaginas perder los recuerdos de tus últimos 12 años de vida? Es lo que le ocurre al Dr. Andrea Fanti. Ahora ...

