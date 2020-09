L’esame più veloce della storia: Suarez sa parlare italiano, e avrà la cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ decollato per Perugia alle 13, è atterrato dopo le 15, e alle 16 era già promosso. Luis Suarez ha superato l’esame di italiano livello B1 – scritto e orale, per giunta – più veloce della storia. Smentendo tutti i luoghi comuni sulle lentezze della burocrazia italiana. La Gazzetta dello Sport scrive che la prova “è durata 20-25 minuti. A Suarez è già stato consegnato il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Chi ha assistito alla sua prova lo ha descritto tranquillo, alla mano, simpatico con i bambini che sono stati fatti entrare eccezionalmente. Il giocatore è stato testato per capacità di produzione orale, comprensione orale e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ decollato per Perugia alle 13, è atterrato dopo le 15, e alle 16 era già promosso. Luisha superato l’esame dilivello B1 – scritto e orale, per giunta – più. Smentendo tutti i luoghi comuni sulle lentezzeburocrazia italiana. La Gazzetta dello Sport scrive che la prova “è durata 20-25 minuti. Aè già stato consegnato il diploma di certificazione di conoscenzalingua italiana livello B1. Chi ha assistito alla sua prova lo ha descritto tranquillo, alla mano, simpatico con i bambini che sono stati fatti entrare eccezionalmente. Il giocatore è stato testato per capacità di produzione orale, comprensione orale e ...

