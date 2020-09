Le banche centrali deludono i mercati Giù Milano e il resto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Non arrivano sorprese dalle(Federal Reserve e Bank of Japan) e idelusi scelgono la via del ribasso. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. Vendite diffuse sull’oro, che continua la giornata a 1.944,5 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,05 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +142 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%. Tra le principali Borse europee Francoforte scende dello 0,85%, calo deciso per Londra, che segna un -0,7%, e sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,82%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE ...