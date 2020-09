Juve, sempre più Dzeko. Koeman riapre a Suarez: “Se resta sarà una grande risorsa” (Di giovedì 17 settembre 2020) Giornata importante in casa Juventus sul fronte mercato. Nelle prossime ore Arek Milik dovrebbe dare il via libera al trasferimento alla Roma, operazione che sbloccherà il passaggio di Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. La Juve ha virato con decisione sul bosniaco dopo le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Luis Suarez, che sosterrà comunque l’esame per … L'articolo Juve, sempre più Dzeko. Koeman riapre a Suarez: “Se resta sarà una grande risorsa” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Giornata importante in casantus sul fronte mercato. Nelle prossime ore Arek Milik dovrebbe dare il via libera al trasferimento alla Roma, operazione che sbloccherà il passaggio dialla corte di Andrea Pirlo. Laha virato con decisione sul bosniaco dopo le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Luis, che sosterrà comunque l’esame per … L'articolopiù: “Sesarà unarisorsa”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la gara vinta in amichevole contro il Girona. Il tecnico dei catalani è stato intervistato da TV3 ed è tornato sul futuro di Luis Suarez dato in ...

CALCIOMERCATO ROMA MILIK TRIGORIA – Ore caldissime, forse le più roventi di tutta l’estate giallorossa. Arkadiusz Milik e la Roma, un matrimonio che molto probabilmente si farà. Rimaniamo sul ‘probabi ...

Serie A, tornano le “sette sorelle”? Il motivo dominante dei campionati a cavallo del Duemila sembra ricorrere nelle valutazioni dei betting analyst di Stanleybet.it, che destinano all’alta classifica ...

