Inizio Anno, a Roma Conte Visita Due Scuole (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte si è recato in Visita presso due Scuole di Roma: l’istituto comprensivo di Torre Angela e la scuola media “Dario Pagano”. “Sono qui per ringraziarvi, avete lavorato tutta l’estate. La scuola può ripartire solo con un grande sforzo collettivo di tutti. Noi ci siamo” afferma davanti ai docenti e agli alunni. “Vi auguro un ottimo Anno scolastico. Questo è un Anno speciale, rispettiamo le regole e andremo avanti fiduciosi. Rispettate le regole anche per proteggere i vostri cari, genitori e nonni” ha aggiunto. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “via Poseidone”, di cui fa parte la scuola media, ha informato il Premier che lunedì sono state ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Premier Giuseppesi è recato inpresso duedi: l’istituto comprensivo di Torre Angela e la scuola media “Dario Pagano”. “Sono qui per ringraziarvi, avete lavorato tutta l’estate. La scuola può ripartire solo con un grande sforzo collettivo di tutti. Noi ci siamo” afferma davanti ai docenti e agli alunni. “Vi auguro un ottimoscolastico. Questo è unspeciale, rispettiamo le regole e andremo avanti fiduciosi. Rispettate le regole anche per proteggere i vostri cari, genitori e nonni” ha aggiunto. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “via Poseidone”, di cui fa parte la scuola media, ha informato il Premier che lunedì sono state ...

acmilan : ???? Rebic 12 ??? A new season, a new adventure, a new number Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di m… - MetaErmal : Buon inizio di questo particolare anno scolastico. Forza ragazzi, dimostrate a tutti di essere il vero futuro di qu… - repubblica : Auto ancora in sofferenza, immatricolazioni a -32,9% da inizio anno - Flik85141015 : RT @arkimiche: Il “Mare Magnum” delle graduatorie, dei punteggi sbagliati e che NON VOGLIONO correggere, delle esclusioni dalle classi di c… - laMasthra : RT @arkimiche: Il “Mare Magnum” delle graduatorie, dei punteggi sbagliati e che NON VOGLIONO correggere, delle esclusioni dalle classi di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio Anno L'auto rallenta la caduta ma perde un terzo delle vendite da inizio anno Il Sole 24 ORE La mappa dei contagi da Covid-19 nelle scuole regione per regione

Ovviamente stanno iniziando tutte le operazioni di tracciamento. Si tratta di una bimba 2 anni originaria del Bangladesh. È ricoverata da domenica al Gaslini. La segnalazione è arrivata all’ufficio ...

Pensioni, uscita anticipata con la penalizzazione: tagli solo sul contributivo

Tra governo e sindacati, nell’incontro di ieri, non sono stati formulati numeri sulla riforma della previdenza ma i tecnici sono al lavoro da mesi per verificare quali potrebbero essere le misure per ...

Condono, sanatoria e doppia conformità in Sicilia. - Trapani Oggi

Da oggi inizia la collaborazione con il nostro giornale l' avvocato Antonino Cannizzo. Tratterà temi di interesse comune dando un contributo alla conoscenza dei nostri diritti. Oggi si parla di sanato ...

Ovviamente stanno iniziando tutte le operazioni di tracciamento. Si tratta di una bimba 2 anni originaria del Bangladesh. È ricoverata da domenica al Gaslini. La segnalazione è arrivata all’ufficio ...Tra governo e sindacati, nell’incontro di ieri, non sono stati formulati numeri sulla riforma della previdenza ma i tecnici sono al lavoro da mesi per verificare quali potrebbero essere le misure per ...Da oggi inizia la collaborazione con il nostro giornale l' avvocato Antonino Cannizzo. Tratterà temi di interesse comune dando un contributo alla conoscenza dei nostri diritti. Oggi si parla di sanato ...