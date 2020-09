Guida pratica a X Factor 2020 | calendario Audizioni | Bootcamp | Last Call e Live Show

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Unaa X: cosa vedremo di preciso nelle prossime settimane? La nuova edizione di Xparte stasera su Sky Uno e su NowTV, dalle. Al timone Alessandro Cattelan e i giudici: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Lesaranno trasmesse in replica ogni venerdì su TV8, in chiaro, mentre il giovedì saranno in esclusiva per gli abbonati a Sky o a NowTV. In totale saranno 3 gli appuntamenti con la fase delle. In ogni appuntamento vedremo i primi provini degli aspiranti concorrenti di Xdinanzi ai giudici del programma. Dopo la puntata di stasera, giovedì 17 settembre, le prossime puntate delle...