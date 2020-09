God of War: Ragnarok arriverà nel 2021 su PS5 (Di giovedì 17 settembre 2020) Santa Monica Studio ha annunciato ufficialmente God of War 2 al termine della conferenza dedicata a PlayStation 5, attesissimo seguito della più recente incarnazione di Kratos, il Dio della Guerra Santa Monica Studio ha annunciato ufficialmente God of War 2 al termine della conferenza dedicata a PlayStation 5, attesissimo seguito della più recente incarnazione di Kratos, il Dio della Guerra protagonista di una lunga serie di titoli cominciata nel 2005. Nel breve teaser si vede solamente il logo della serie ghiacciato, accompagnato da parole fredde e concise e avvolte dalla neve che lasciano poco spazio all’immaginazione. E’ in arrivo Ragnarok: il lancio di God of War 2 è fissato per il 2021 su PlayStation 5. Il secondo capitolo avrà il compito di proseguire il cammino di Kratos, un viaggio che si prospetta ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) Santa Monica Studio ha annunciato ufficialmente God of War 2 al termine della conferenza dedicata a PlayStation 5, attesissimo seguito della più recente incarnazione di Kratos, il Dio della Guerra Santa Monica Studio ha annunciato ufficialmente God of War 2 al termine della conferenza dedicata a PlayStation 5, attesissimo seguito della più recente incarnazione di Kratos, il Dio della Guerra protagonista di una lunga serie di titoli cominciata nel 2005. Nel breve teaser si vede solamente il logo della serie ghiacciato, accompagnato da parole fredde e concise e avvolte dalla neve che lasciano poco spazio all’immaginazione. E’ in arrivo: il lancio di God of War 2 è fissato per ilsu PlayStation 5. Il secondo capitolo avrà il compito di proseguire il cammino di Kratos, un viaggio che si prospetta ...

PlayStationIT : Bloodborne, God of War, Persona 5 e molti altri giochi per PS4, che hanno definito la generazione, saranno disponib… - spaziogames : #GodOfWar è tornato! #PS5 #GodOfWar2 - xkamez96 : RT @InstantGamingIT: Il sequel di God of War arriva su PS5 nel 2021 - TPaganovic : @iTzAureliano Se fanno un mmo come fable con Harry, vale il prezzo della console. Per non parlare di demon soul e God of war - Faiele85 : @zave @tdebenetti @GiampieroGiglio @_Mdk7_ @AntonioBarbone E tu pensi che su next gen ci sarà tutto questo? A me se… -