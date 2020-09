Era Mike Delfino in “Desperate Housewives”: oggi a 57 anni, è decisamente invecchiato… [FOTO] (Di giovedì 17 settembre 2020) James Denton ha ricoperto il ruolo di Mike Delfino nella nota serie televisiva Desperate Housewives. Il suo personaggio, interpretato per ben nove anni, dal 2004 al 2012, gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Tuttavia, a otto anni dalla fine del programma, Denton ha continuato a lavorare senza mai duplicare il successo ottenuto nelle vesti di Mike. Vediamo oggi che fine ha fatto. Ci ha fatto sognare nei panni del misterioso idraulico approdato nel fittizio quartiere di Wisteria Lane. Mike Delfino si è infatti imposto come uno dei personaggi principali e più amati di Desperate Housewives. La sua storia d’amore con Susan Mayer (interpretata da Teri Hatcher) ha fatto breccia nei cuori ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 settembre 2020) James Denton ha ricoperto il ruolo dinella nota serie televisiva Desperate Housewives. Il suo personaggio, interpretato per ben nove, dal 2004 al 2012, gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Tuttavia, a ottodalla fine del programma, Denton ha continuato a lavorare senza mai duplicare il successo ottenuto nelle vesti di. Vediamoche fine ha fatto. Ci ha fatto sognare nei pdel misterioso idraulico approdato nel fittizio quartiere di Wisteria Lane.si è infatti imposto come uno dei personaggi principali e più amati di Desperate Housewives. La sua storia d’amore con Susan Mayer (interpretata da Teri Hatcher) ha fatto breccia nei cuori ...

