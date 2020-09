Diana Rigg: il team de Il Trono di Spade racconta di quando l'attrice abbandonò il set (Di venerdì 18 settembre 2020) Diana Rigg, interprete di Olenna Tyrell ne Il Trono di Spade, abbandonò il set durante le riprese, come raccontato dal cast e la troupe della serie tv. Il cast e la troupe de Il Trono di Spade ricordano l'attrice Diana Rigg, interprete di Olenna Tyrell scomparsa a 82 anni, raccontando alcuni aneddoti divertenti, tra cui quella volta che abbandonò il set durante le riprese della serie tv. Esattamente una settimana fa l'universo del cinema e delle serie tv ha dato il proprio addio a Diana Rigg, venuta a mancare a 82 anni dopo una lunga carriera nella quale ha saputo lasciare il segno sia sul grande che sul piccolo schermo. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020), interprete di Olenna Tyrell ne Ildi; il set durante le riprese, cometo dal cast e la troupe della serie tv. Il cast e la troupe de Ildiricordano l', interprete di Olenna Tyrell scomparsa a 82 anni,ndo alcuni aneddoti divertenti, tra cui quella volta che; il set durante le riprese della serie tv. Esattamente una settimana fa l'universo del cinema e delle serie tv ha dato il proprio addio a, venuta a mancare a 82 anni dopo una lunga carriera nella quale ha saputo lasciare il segno sia sul grande che sul piccolo schermo. ...

trash_italiano : 'You're a dragon, be a dragon!' Addio ad uno dei personaggi più fighi di Game of Thrones, Diana Rigg (Lady Olenna)… - Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - ilpost : Aveva 82 anni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Diana Rigg: il team de Il Trono di Spade racconta di quando l'attrice abbandonò il set… - hostess_c : Diana Rigg 'The Avengers' (1961) // James Coburn 'Giù la testa' (1971) -