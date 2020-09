Cuneo, uccise una pensionata per 3 euro e 20 centesimi: ergastolo per Daniele Ermanno Bianco (Di giovedì 17 settembre 2020) Cuneo, uccise una pensionata per 3 euro e 20 centesimi. Si è concluso con la condanna all’ergastolo il processo di primo grado a carico di Daniele Ermanno Bianco, muratore di Barge (Cuneo), reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato. La donna, una pensionata di 70 anni, venne uccisa la mattina del 23 gennaio 2019: il killer le rubò 3.20 e con quei soldi acquistò una birra. ergastolo. Questa la condanna inflitta a Daniele Ermanno Bianco, muratore quarantaduenne di Barge (Cuneo) reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato, una pensionata di settanta anni ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)unaper 3e 20. Si è concluso con la condanna all’il processo di primo grado a carico di, muratore di Barge (), reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato. La donna, unadi 70 anni, venne uccisa la mattina del 23 gennaio 2019: il killer le rubò 3.20 e con quei soldi acquistò una birra.. Questa la condanna inflitta a, muratore quarantaduenne di Barge () reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato, unadi settanta anni ...

