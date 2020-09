Cava | aggressione social per la candidata Filomena Avagliano | parte l' azione legale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Referendum Costituzionale, incontro dei comitati sulle ragioni del NO 16 settembre 2020 E' stata vittima di una vile, in rete, di una violenta e ingiustificata, perpetratasi sul suo ...

infoitinterno : Aggressione a Salvini in Toscana: il rosario strappato era il dono di un parroco di Cava de’ Tirreni - occhio_notizie : Il dono di don Alberto Masullo è stato ricevuto da Matteo #Salvini alla fine del comizio in Piazza Duomo, a Cava de… - enorpeleinad : @marco_cava_ @il_burocrate l'aggressione è così palesemente finta, da risultare quasi comica, tutti ben attenti a n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cava aggressione

SalernoToday

E' stata vittima di una vile, in rete, di una violenta e ingiustificata aggressione, perpetratasi sul suo profilo Facebook, Filomena Avagliano, candidata nella lista “Insieme per Servalli Sindaco” all ...TREVISO Una minaccia diretta al governatore Luca Zaia. È comparsa venerdì notte, lungo la strada da Istrana porta a Badoere, due piccoli centri della provincia trevigiana. Vergate con vernice rosso fu ...Una minaccia diretta al governatore Luca Zaia. È comparsa venerdì notte, lungo la strada da Istrana porta a Badoere, due piccoli centri della provincia trevigiana. Vergate con vernice rosso fuoco, sul ...