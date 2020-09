Calciomercato | le trattative dei club di Serie B

(Di giovedì 17 settembre 2020) IldiB ha una grande protagonista che è il Monza di Berlusconi che ha già messo a segno il decimo acquisto ma punta all'undicesimo ma Galliani ha smentito Mancosu: favorito Ciano, che ha una clausola da 2 milioni trattabili (il Frosinone non vuole contropartite tecniche). Si muove bene il Brescia vicino all'annuncio del polacco Jakub Łabojko (Slask) e Crociata (Milan, era a Crotone). Passi avanti della Salernitana, con i probabili acquisti di Tutino (Napoli, era a Empoli) e Lombardi (Lazio) più lontano Schiavone (Bari). La Reggiana su Kargbo da Crotone, Chievo ha preso Manuel De Luca (era all’Entella) dal Toro nell’affare Karamoko. Pordenone ha preso Calò (Genoa, era alla Juve Stabia). A Lecce c'è Corbo (Bologna) e oggi in Puglia Hestad (Molde). La Reggina ha ufficializzato ...

