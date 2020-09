Briatore: «Vogliono far credere che le discoteche di destra avevano il virus e quelle di sinistra no» (Di giovedì 17 settembre 2020) «L’anno scorso, con la polmonite, ero stato molto peggio. Ora, a parte la prostatite per cui ero entrato in ospedale, ho avuto solo due giorni di febbre a 38. Ma so che non va a tutti così. Paura non ne ho avuta. Credo al destino: il momento o arriva o no e io ero al San Raffaele di Milano, un centro di eccellenza. Mi sono messo tranquillo e quello che mi davano prendevo». Ad affermarlo è Flavio Briatore, in un’intervista al Corriere della Sera. Parlando della quarantena da Daniela Santanchè, aggiunge: «Leggevo giornali, telefonavo, stavo alla tv. Sono state brutte la solitudine e l’impossibilità di vedere mio figlio». Briatore: il caso Sardegna è un attacco mediatico In merito all’accusa di essere annoverato fra i negazionisti del virus, spiega: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) «L’anno scorso, con la polmonite, ero stato molto peggio. Ora, a parte la prostatite per cui ero entrato in ospedale, ho avuto solo due giorni di febbre a 38. Ma so che non va a tutti così. Paura non ne ho avuta. Credo al destino: il momento o arriva o no e io ero al San Raffaele di Milano, un centro di eccellenza. Mi sono messo tranquillo e quello che mi davano prendevo». Ad affermarlo è Flavio, in un’intervista al Corriere della Sera. Parlando della quarantena da Daniela Santanchè, aggiunge: «Leggevo giornali, telefonavo, stavo alla tv. Sono state brutte la solitudine e l’impossibilità di vedere mio figlio».: il caso Sardegna è un attacco mediatico In merito all’accusa di essere annoverato fra i negazionisti del, spiega: ...

