Albinoleffe | il ds Giacchetta | “Partenza tosta Ci aspetta una stagione intensa”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il direttore sportivo dell', Simone, ha commentato il calendario che vedrà impegnato il club in Lega Pro."CIUN CAMPIONATO INTENSO"caption id="attachment 1023055" align="alignnone" width="740", getty images/caption"Noi comeaffrontiamo tutte le squadre con grande umiltà e grande senso di responsabilità nel dover far punti, perché il nostro obiettivo è quello di conquistare la permanenza nella categoria. Il sorteggio dei calendari ci ha dato subito un avversario che lo scorso anno era in Serie B, composto in questo momento da molti elementi che hanno appena concluso il campionato cadetto: dunque affronteremo una formazione di alto livello. In ogni caso, per la tipologia di squadra e di società che ...