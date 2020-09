X Factor 2020, quando guadagnano i giudici? Stipendi e soldi. Cifre importanti (Di mercoledì 16 settembre 2020) X Factor si appresta a vivere una nuova incredibile edizione. Nel 2020 i giudici saranno Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Alcune conferme e nuovi ingressi nella giuria dello show canoro tra i più famosi al mondo. Tantissimi giovani e meno giovani proveranno ad esibirsi con l’obiettivo di arrivare nelle fasi finali e farsi conoscere dal pubblico italiano. Quanto guadagnano i giudici di X Factor 2020? Che Cifre percepisce la giuria? Come gli scorsi anni troviamo grandi nomi, tra cui quello internazionale di Mika. Non è data sapere la cifra esatta del loro Stipendio a X Factor, ma sicuramente non guadagnano Cifre inferiori ai 5.000 euro a puntata. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Xsi appresta a vivere una nuova incredibile edizione. Nelsaranno Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Alcune conferme e nuovi ingressi nella giuria dello show canoro tra i più famosi al mondo. Tantissimi giovani e meno giovani proveranno ad esibirsi con l’obiettivo di arrivare nelle fasi finali e farsi conoscere dal pubblico italiano. Quantodi X? Chepercepisce la giuria? Come gli scorsi anni troviamo grandi nomi, tra cui quello internazionale di Mika. Non è data sapere la cifra esatta del loroo a X, ma sicuramente noninferiori ai 5.000 euro a puntata. ...

XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - SkyTG24 : Al via da giovedì 17 le audition di #XF2020. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione ??? - zazoomblog : Ecco chi è Hell Raton il nuovo giudice di X Factor - #Raton #nuovo #giudice #Factor - MarioManca : #XF2020 riparte dall'intimità, e diventa «più un contest che un talent» -