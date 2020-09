Volontariato all’estero per la conservazione delle specie

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Diverse indagini statistiche hanno evidenziato i vantaggi di effettuare un periodo diall’estero non solo per vivere un’esperienza di vita unica e formativa, ma anche per dare il giusto slancio ad una carriera lavorativa nei più svariati ambiti. Ilè infatti un perfetto metodo per acquisire competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro mentre si apporta un contributo reale a dei progetti che divivono. Quando pensiamo alin realtà ci stiamo approcciando ad un mondo ampio costituito da diverse branche alcune molto diverse tra loro. Uno dei settori più in crescita negli ultimi anni è senza dubbio quello delambientale, cioè quello incentrato alla tutela ...