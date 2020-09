Uccise pensionata 70enne per 3 euro e 20: condannato all'ergastolo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è concluso in Tribunale a Cuneo, con la condanna all’ergastolo, il processo di primo grado a carico di Daniele Ermanno Bianco, muratore di Barge (Cuneo), reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato, pensionata di 70 anni uccisa la mattina del 23 gennaio 2019 per derubarla di 3 euro e 20 con cui poi acquistò una birra.Il giudice Sabrina Nocente ha condannato Bianco al risarcimento danni di 200 mila euro nei confronti del marito della pensionata. L’importo rappresenta un anticipo della cifra complessiva, che verrà stabilita in un successivo procedimento in sede civile. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è concluso in Tribunale a Cuneo, con la condanna all’, il processo di primo grado a carico di Daniele Ermanno Bianco, muratore di Barge (Cuneo), reo confesso dell’omicidio di Anna Piccato,di 70 anni uccisa la mattina del 23 gennaio 2019 per derubarla di 3e 20 con cui poi acquistò una birra.Il giudice Sabrina Nocente haBianco al risarcimento danni di 200 milanei confronti del marito della. L’importo rappresenta un anticipo della cifra complessiva, che verrà stabilita in un successivo procedimento in sede civile.

Piergiulio58 : Uccise pensionata 70enne per 3 euro e 20: condannato all'ergastolo | L'HuffPost - fiore561 : RT @HuffPostItalia: Uccise pensionata 70enne per 3 euro e 20: condannato all'ergastolo - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Uccise pensionata 70enne per 3 euro e 20: condannato all'ergastolo - HuffPostItalia : Uccise pensionata 70enne per 3 euro e 20: condannato all'ergastolo - amerigormea : RT @fanpage: Una storia orribile -