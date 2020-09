Temptation Island, una coppia ha già abbandonato l’isola: dietro un tradimento (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Temptation Island, nella puntata d’esordio, va in scena il primo falò di confronto. A ritrovarsi dopo pochissimi giorni sono Sofia e Amedeo e la causa di questo incontro è un tradimento del ragazzo. Il confronto si conclude con un esito inaspettato. Amedeo, il tradimento a Sofia: “È stata una scappatella“ Temptation Island, nella prima puntata di questa nuova edizione, ha già i suoi colpi di scena. A cominciare da una confessione clamorosa di Amedeo, fidanzato di Sofia. Il ragazzo, durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio, ha ammesso di aver tradito la fidanzata in passato: “Corna… nel senso… Capito che voglio dire? Da parte mia. Sono venuto per capire questo, se la amo. È stata una scappatella. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) A, nella puntata d’esordio, va in scena il primo falò di confronto. A ritrovarsi dopo pochissimi giorni sono Sofia e Amedeo e la causa di questo incontro è undel ragazzo. Il confronto si conclude con un esito inaspettato. Amedeo, ila Sofia: “È stata una scappatella“, nella prima puntata di questa nuova edizione, ha già i suoi colpi di scena. A cominciare da una confessione clamorosa di Amedeo, fidanzato di Sofia. Il ragazzo, durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio, ha ammesso di aver tradito la fidanzata in passato: “Corna… nel senso… Capito che voglio dire? Da parte mia. Sono venuto per capire questo, se la amo. È stata una scappatella. ...

