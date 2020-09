Stop pillola abortiva; Grimaldi LUV | “Un atto mitomane in cerca di visibilità | sul corpo delle donne”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Stando alle notizie dei giornali, la Giunta Cirio, per mano del Fratello d’Italia Marrone, attacca per l’ennesima volta una norma di grande civiltà, facendo battaglia politica suldonne. Mi devo essere perso un rimpasto di deleghe, non sapevo che Icardi fosse stato ffuori” è il commento di Marcoin merito al possibiledella Regione Piemonte alla scelta del ministero che dava il via libera alla somministrazione dellaRu486 in day hospital. “Dovremmo porci il problema di garantire di più, non di limitare la piena libertàdonne di scegliere all’interno della legge 194 le modalità con cui affrontare l’aborto in sicurezza, nelle strutture sanitarie ...