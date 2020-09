Spezia, tesserato positivo al Covid-19. Il comunicato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo Spezia, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto “che nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo.” Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto “che nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus-19 di un proprio, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo.” Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nuovi rinforzi per l'Arzachena (Serie D). La società smeraldina ha tesserato Pietro Lanzi, Rashed Al-Tumi, Samuel Bachini e Alessandro Rossi. L'esterno offensivo Lanzi (classe 2002) arriva in prestito ...

Attenti ai vincoli della rosa

Con l’ufficializzazione di Ismajli lo Spezia mette un altro mattone nella costruzione della rosa, che dovrà rispettare vincoli non particolarmente stringenti, ma da tenere presente: non più di 25 calc ...

Distraggono l'anziano e prelevano col suo bancomat 1600 euro

La Spezia, 14 settembre 2020 - Con uno stratagemma hanno distratto un ottantenmne intento a prelevare denaro dallo sportello bancomat della saletta di un istituto di credito in viale Italia e hanno ef ...

