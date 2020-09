Sciopero della sanità privata Una cinquantina al presidio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una cinquantina i lavoratori della sanità privata che hanno aderito allo Sciopero di mercoledì 16 settembre. A Bergamo come in tutta Italia, chiedendo che il contratto nazionale venga rinnovato dopo 14 anni di attesa. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Unai lavoratorisanitàche hanno aderito allodi mercoledì 16 settembre. A Bergamo come in tutta Italia, chiedendo che il contratto nazionale venga rinnovato dopo 14 anni di attesa.

matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - matteosalvinimi : ...sciopero della fame! Anche sul fronte della giustizia l'Italia di PD e 5 Stelle è una VERGOGNA. Il Paese ha biso… - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - LombardiaCislFp : Grande partecipazione anche in #Lombardia allo #Sciopero della #SanitàPrivata: lavoratrici e lavoratori nelle piazz… - michelevannini : RT @FpCgilNazionale: #CiSiamo! Oggi sciopero nazionale della Sanità Privata. Le lavoratrici e i lavoratori sono in piazza in tutto il Paese… -