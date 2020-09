Rotoli di pane farciti con ricotta e speck

Leggi su notizieora

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un’idea sfiziosa, da preparare e portare in tavola, idisono buoni e stuzzicanti. Facili da fare, bastano pochi ingredienti, in più in pochi passaggi si può gustare uno snack salato veramente delizioso. Adatti in qualsiasi ricorrenza, da gustare ogni volta si vuole stuzzicare qualcosa di sfizioso. Idisono una ricetta facile da proporre come antipasto, come secondo oppure per aperitivo, se tagliati poi in pezzi più piccoli e infilzati con un stuzzicadenti, possono anche arricchire un buffet. Si tratta di fette diin cassetta, appiattite con il mattarello e farcite con, infine arrotolate formando così unno. Che viene ...