Roma, Kumbulla a Fiumicino: visite mediche e poi la firma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marash Kumbulla è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, direzione Villa Stuart. L'ormai ex difensore dell'Hellas Verona è destinato a diventare un nuovo rinforzo della Roma. In questo momento il giocatore sta sostenendo le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

