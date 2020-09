Raiola conferma tutto: “Pinamonti di nuovo all’Inter? C’è l’accordo con il Genoa” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo l’incontro con l’Inter, Mino Raiola ha confermato quanto vi avevamo anticipato ieri: c’è l’accordo con il Genoa per il ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti. Queste le dichiarazioni di Raiola: “Inter e Genoa hanno trovato l’accordo, ora serve quello con noi. Resterà all’Inter? Io sto parlando con l’Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell’Italia del futuro, ci sono state tante proposte anche dall’estero. L’Inter non ci sta facendo un piacere, esattamente come non lo stiamo facendo noi all’Inter. La Juve? Si dice il peccato, non il peccatore”. confermando le indiscrezioni di qualche tempo fa, relative all’interesse della Juve per Pinamonti. Ma adesso è proprio un’altra storia. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo l’incontro con l’Inter, Minohato quanto vi avevamo anticipato ieri: c’è l’accordo con il Genoa per il ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti. Queste le dichiarazioni di: “Inter e Genoa hanno trovato l’accordo, ora serve quello con noi. Resterà all’Inter? Io sto parlando con l’Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell’Italia del futuro, ci sono state tante proposte anche dall’estero. L’Inter non ci sta facendo un piacere, esattamente come non lo stiamo facendo noi all’Inter. La Juve? Si dice il peccato, non il peccatore”.ndo le indiscrezioni di qualche tempo fa, relative all’interesse della Juve per Pinamonti. Ma adesso è proprio un’altra storia. Foto: ...

AndreaBricchi77 : Personalmente penso che il #Milan voglia #Donnarumma e che Donnarumma voglia il Milan. E che Raiola voglia guadagna… - blog_footballof : RT @AlfredoPedulla: #Raiola conferma tutto: “#Pinamonti? #Genoa e #Inter hanno un accordo”. Tutto in 24 ore ?? @tvdellosport - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Raiola conferma tutto: “#Pinamonti? #Genoa e #Inter hanno un accordo”. Tutto in 24 ore ?? @tvdellosport - AlfredoPedulla : #Raiola conferma tutto: “#Pinamonti? #Genoa e #Inter hanno un accordo”. Tutto in 24 ore ?? @tvdellosport - KunGrax : RT @la_rossonera: Di Marzio conferma quanto già anticipato: non risulta che lato Raiola si siano fatte richieste da 10M annui, non si è pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola conferma Raiola conferma tutto: “Pinamonti di nuovo all’Inter? C’è l’accordo con il Genoa” alfredopedulla.com Calciomercato, Roma ad un passo da Izzo: trovato l’accordo con il Torino

Paulo Fonseca è pronto ad abbracciare un nuovo difensore: Armando Izzo. Tra la Roma e il Torino pare sia stata trovata un’intesa per un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, c ...

Roma, colpo in difesa: è in arrivo Izzo che già twitta...giallorosso

Dopo Smalling potrebbe essere il turno di Armando Izzo. Dopo i contatti di ieri, infatti, l'attuale difensore del Torino è molto vicino alla Roma. L’operazione, ...

Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo in salita. Tatarusanu verso la firma

E partiamo da Ciprian Tatarusanu: il portiere proveniente dal Lione ha concluso verso ora di pranzo le visite mediche e si è spostato a quelle per l’idoneità sportiva. Come accaduto nei giorni scorsi ...

Paulo Fonseca è pronto ad abbracciare un nuovo difensore: Armando Izzo. Tra la Roma e il Torino pare sia stata trovata un’intesa per un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, c ...Dopo Smalling potrebbe essere il turno di Armando Izzo. Dopo i contatti di ieri, infatti, l'attuale difensore del Torino è molto vicino alla Roma. L’operazione, ...E partiamo da Ciprian Tatarusanu: il portiere proveniente dal Lione ha concluso verso ora di pranzo le visite mediche e si è spostato a quelle per l’idoneità sportiva. Come accaduto nei giorni scorsi ...