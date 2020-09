Quelle bugie dei fratelli Bianchi: "Willy è caduto, ma si è rialzato" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Valentina Dardari Durante l’interrogatorio i Bianchi hanno detto: "Noi eravamo lì per caso, c'è stata solo una spinta" I principali indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, sono concordi nel dire che si sono trovati là per caso e che non hanno colpito il 21enne. Nel carcere romano di Rebibbia sono finiti i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, e il loro amico, Mario Pincarelli. Francesco Belleggia è stato l’unico ad aver avuto gli arresti domiciliari dopo che aveva svelato il patto del silenzio avvenuto sul Suv nero. Non una rissa ma una discussione Gli indagati non avrebbero neanche parlato di una vera e propria rissa, quanto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Valentina Dardari Durante l’interrogatorio ihanno detto: "Noi eravamo lì per caso, c'; stata solo una spinta" I principali indagati per l’omicidio diMonteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, sono concordi nel dire che si sono trovati là per caso e che non hanno colpito il 21enne. Nel carcere romano di Rebibbia sono finiti i, Gabriele e Marco, e il loro amico, Mario Pincarelli. Francesco Belleggia; stato l’unico ad aver avuto gli arresti domiciliari dopo che aveva svelato il patto del silenzio avvenuto sul Suv nero. Non una rissa ma una discussione Gli indagati non avrebbero neanche parlato di una vera e propria rissa, quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Quelle bugie Willy Monteiro, i fratelli Bianchi: "È caduto, nessuno l'ha colpito", ma spunta questa foto Liberoquotidiano.it Willy Monteiro, i fratelli Bianchi: "È caduto, nessuno l'ha colpito", ma spunta questa foto

“Wily è caduto e si è rialzato, nessuno di noi lo ha colpito”. Si apre così il pezzo di Repubblica su quelle che definisce le bugie dei fratelli Bianchi, finiti in carcere assieme a Mario Pincarelli ...

Fernando Torres e l’addio al Liverpool: “Troppe bugie da parte dei proprietari, volevo vincere”

In tanti si ricorderanno la sua parentesi al Liverpool. Torres in 4 stagioni ha messo insieme 81 gol in 142 presenze stagionali entrando nel cuore dei tifosi Reds. Nell’estate 2011 però si concretizzò ...

Recovery Fund, Benifei (Pd): "Quelle di Rixi sono fake news"

Liguria - "Ho letto con sconcerto le fake news diffuse dal Deputato della Lega Rixi in merito al mancato inserimento nel Recovery Fund di infrastrutture strategiche per il territorio". L'affondo è del ...

