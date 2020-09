Quarantena ridotta | il Cts consulta l’Oms Ricciardi | “Confermati i 14 giorni”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la decisione francese – di ridurre lada 14 a 7 giorni – anche l’Italia ha valutato questa possibilità, ma al momento “la linea è quella prudenziale del mantenimento dei 14 giorni“. Lo conferma Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, all’indomani dell’incontro del Comitato tecnico scientifico su questo tema. Il Comitato tecnico scientifico avevato l’Organizzazione mondiale della Sanità per capire la fattibilità dell’ipotesi e ne hanno discusso ieri in una riunione durata oltre quattro ore. La discussione, spiegaa SkyTg24, è stata avviata sulla base di due documenti internazionali. Il primo è quello elaborato Francia, che ha dimezzato il periodo di ...

Il primo della Francia, che ha ridotto in una maniera che ci ha lasciato estremamente perplessi” la quarantena “a 7 giorni, e in questo modo si perde una quantità enorme di soggetti infetti. E poi ...Roma, 16 set. (askanews) – “Sulla quarantena è stata avviata la discussione sulla base di due elementi internazionali: il primo è il fatto che la Francia abbia ridotto, in un modo che ci ha lasciato ...Nessuna decisione, nella riunione di oggi del Comitato tecnico-scientifico, sulla riduzione della quarantena di 14 giorni. Gli esperti - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - hanno valutato il docume ...