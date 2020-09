Professore va a fare jogging e crolla sull'asfalto: morto davanti alla moglie (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un 56enne di , Pescara, è morto per un malore che lo ha colpito mentre faceva . L'episodio è avvenuto stamani in contrada Sant'Agnese. L'uomo, un molto conosciuto in città, era con la moglie, quando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un 56enne di , Pescara, èper un malore che lo ha colpito mentre faceva . L'episodio è avvenuto stamani in contrada Sant'Agnese. L'uomo, un molto conosciuto in città, era con la, quando ...

Un 56enne di Città Sant'Angelo (Pescara) è morto per un malore che lo ha colpito mentre faceva footing. L'episodio è avvenuto stamani in contrada Sant'Agnese. L'uomo, un insegnante molto conosciuto in ...

