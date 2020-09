Premio Cantelli a una direttrice d’orchestra: è la prima volta (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Premio Cantelli è donna. Per la prima volta ha vinto una direttrice d'orchestra, Tianyi Lu, il concorso per giovani che ha lanciato Riccardo Muti quando era ventenne, ripartito nel 2020 dopo 40 anni di pausa. 30 anni, nata a Shanghai, passaporto neozelandese, residenza nei Paesi Bassi, si è imposta sugli altri finalisti nel concerto finale del concorso che si è svolto al Teatro Coccia di Novara. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio Torino i candidati hanno diretto la Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana" di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven."Vincere non era il mio obbiettivo principale, ma questa è stata una opportunità per lavorare ancora con i musicisti dopo così tanti mesi a casa e avere ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilè donna. Per laha vinto unad'orchestra, Tianyi Lu, il concorso per giovani che ha lanciato Riccardo Muti quando era ventenne, ripartito nel 2020 dopo 40 anni di pausa. 30 anni, nata a Shanghai, passaporto neozelandese, residenza nei Paesi Bassi, si è imposta sugli altri finalisti nel concerto finale del concorso che si è svolto al Teatro Coccia di Novara. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio Torino i candidati hanno diretto la Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana" di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven."Vincere non era il mio obbiettivo principale, ma questa è stata una opportunità per lavorare ancora con i musicisti dopo così tanti mesi a casa e avere ...

