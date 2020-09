Noel Gallagher, l’ex Oasis è un No Mask: “Se prendo il Covid sono fatti miei” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Noel Gallagher: “Non metto la mascherina, se prendo il Covid sono fatti miei” Anche Noel Gallagher è un No Mask. Il cantante ha detto la sua in merito all’utilizzo di mascherine. “Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve”. Come ha raccontato nel podcast di Matt Morgan su Radio X, Gallagher è intenzionato a non indossare alcuna mascherina né rispettare le regole anti contagio. Di fatto, come ha raccontato nel podcast, il cantante non utilizza mascherine né sul treno né nei negozi. Noel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020): “Non metto la mascherina, seilmiei” Ancheè un No. Il cantante ha detto la sua in merito all’utilizzo di mascherine. “Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se miil virus, riguarda me e nessun altro. Non serve”. Come ha raccontato nel podcast di Matt Morgan su Radio X,è intenzionato a non indossare alcuna mascherina né rispettare le regole anti contagio. Di fatto, come ha raccontato nel podcast, il cantante non utilizza mascherine né sul treno né nei negozi....

