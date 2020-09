Mondiali Ciclismo Imola | i 30 convocati italiani | c' è Nibali

(Di mercoledì 16 settembre 2020)- Quindici uomini e quindici donne: idiStrada di2020 per l'Italia partono da questa rosa di 30 nomi, da oggi iscritti ufficialmente alla rassegna iridata. Tra loro ...

I gruppi selezionati dai tecnici azzurri sono un mix di gioventù ed esperienza. Questi gli azzurri. Uomini Elite Strada: Andrea Bagioli - Deceuninck-Quick Step, Alberto Bettiol - EF Pro Cycling, Gianl ...IMOLA - I Mondiali di Ciclismo Strada di Imola 2020 per l'Italia partono da una rosa di 30 nomi (quindi uomini e altrettante donne), da oggi iscritti ufficialmente alla rassegna iridata. Tra loro Dino ...Firenze,16 settembre 2020 – Non sono stati selezionati solo i 15 professionisti per i mondiali della prossima settimana a Imola, ma anche le 15 donne élite, sette delle quali disputeranno sabato 26 se ...