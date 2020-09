Milano - Monopattini in cerca di sicurezza (Di mercoledì 16 settembre 2020) La diciannovesima edizione della Settimana europea della mobilità (dal 16 al 22 settembre), evento nato per avvicinare i cittadini alluso di mezzi sostenibili, è partita a Milano con uniniziativa dei gestori dei Monopattini a noleggio, coordinati dallassessorato alla Mobilità. Sette delle otto compagnie di sharing - Dott, Bird, Voi, Wind, Bit, Helbiz e Lime, mentre per Circ si devono risolvere questioni legate allappalto hanno schierato un addetto ciascuna, con pettorina gialla e lingrato compito di sorvegliare i comportamenti degli utenti, avvicinandoli per spiegare loro le eventuali infrazioni (dai primi feedback alle compagnie, in questi giorni sono stati accertati 500 "errori" da correggere, in particolare il mancato utilizzo del casco, il trasporto di un passeggero, il parcheggio fuori dagli stalli e l'utilizzo sui ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 settembre 2020) La diciannovesima edizione della Settimana europea della mobilità (dal 16 al 22 settembre), evento nato per avvicinare i cittadini alluso di mezzi sostenibili, è partita acon uniniziativa dei gestori deia noleggio, coordinati dallassessorato alla Mobilità. Sette delle otto compagnie di sharing - Dott, Bird, Voi, Wind, Bit, Helbiz e Lime, mentre per Circ si devono risolvere questioni legate allappalto hanno schierato un addetto ciascuna, con pettorina gialla e lingrato compito di sorvegliare i comportamenti degli utenti, avvicinandoli per spiegare loro le eventuali infrazioni (dai primi feedback alle compagnie, in questi giorni sono stati accertati 500 "errori" da correggere, in particolare il mancato utilizzo del casco, il trasporto di un passeggero, il parcheggio fuori dagli stalli e l'utilizzo sui ...

