Mancini | “Agli Europei andremo per vincere”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a TGPoste. Agli Europei andiamo per vincere, l'Italia deve sempre partire così anche se non siamo tra le favorite: per quella che è la nostra storia dobbiamo puntare al massimo. Ho parlato con Zaniolo qualche giorno fa, ha tempo per recuperare e venire agli Europei. Sarà una stagione difficile, specialmente all'inizio: c'è chi ha finito da poco e ci sono pochi allenamenti. Col passare del tempo, giocando partite magari col pubblico, le cose torneranno alla normalità. Un rimpianto? Vorrei rigiocare la finale di Coppa dei Campioni del 1992 col Barcellona: era l'unica occasione della nostra vita e forse perdemmo ingiustamente.

